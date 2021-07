Morte de mulheres por violência mais que duplica no 2.º trimestre

Porto, 18 / 11 / 2020 - Reportagem com NIAVE (unidade de combate à violência doméstica) da GNR do Porto Sala de entrevista forense (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Por Maria Augusta Casaca 30 Julho, 2021 • 15:01

Entre abril e junho deste ano morreram cinco mulheres em contexto de violência doméstica e apenas um homem. As seis pessoas foram vítimas de homicídio voluntário em contexto de violência doméstica.

Já no primeiro trimestre deste ano, os dados oficiais apontaram para a morte de seis pessoas, quatro mulheres e dois homens. Mas quando se faz a comparação com o 2º trimestre do ano passado chega-se à conclusão que se regista um aumento de mais de 66,7% em relação ao homicídio de mulheres (em 2020 morreram três mulheres no mesmo período).

As ocorrências participadas à PSP e GNR atingiram nestes três meses 6611, mais de mil em relação ao 1º trimestre (5517), mas menos 5% do que no período homólogo do ano passado.

Nem todas as participações resultam em prisão, muito pelo contrário. Em todo o País há 1112 reclusos por crimes de violência doméstica, destes 892 estão em prisão efetiva e os restantes detidos preventivamente.

Há 1098 pessoas em casas de acolhimento, a maioria mulheres (918), logo seguidas pelas crianças (364) e apenas 16 homens.

Quanto aos programas para agressores, há mais de 1900 agressores em programas para integração, apenas 134 em meio prisional, os restantes na comunidade.