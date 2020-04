Mortes em Portugal estavam abaixo da média em 2020. "Pico" de Covid-19 mudou curva

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde © Manuel de Almeida/Lusa

A diretora-geral da Saúde explicou, esta quarta-feira, que os números de mortes em Portugal desde o início do ano tinham, até março, estado abaixo da média dos últimos cinco anos.

Graça Freitas esclareceu que no mês de "janeiro, para todas as causas e para todas as idades, houve menos 689 mortes do que na média dos cinco anos anteriores" e em fevereiro menos 580, justificando estes factos como um "vale" que se deve ao "inverno ameno, [em que não houve] nem frio extremo, nem uma época gripal muito má".

Contudo, com a chegada do novo coronavírus a Portugal, a mortalidade em março subiu nos mesmos termos para mais 542 casos do que a média dos últimos cinco anos, sendo que no mês de abril subiu mais 1166. Graça Freitas esclarece que os casos de Covid-19 estão incluídos nestes valores.

Assim, "até 21 de abril, verificou-se mais 439 do que nos cinco anos anteriores", sendo que "houve um pico" com "mais mortalidade do que é habitual na linha de base" e, agora, essa "está a ser compensada, aproximando-se dos valores normais".

A diretora-geral da Saúde realça ainda que "é no grupo de 85 ou mais anos de idade" que se verificam mais mortes.

