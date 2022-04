Mostra da Universidade do Porto regressa em formato presencial dois anos depois

© André Rolo/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 21 Abril, 2022 • 12:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dois anos depois está de regresso, de forma presencial, a Mostra da Universidade do Porto. Até domingo, alunos, professores e investigadores de todas as faculdades e centros de investigação da Universidade estão disponíveis para ajudar e esclarecer os futuros estudantes.

Raúl Santos, responsável pela comunicação da Universidade do Porto, explica que esta é uma oportunidade para conhecer a vasta oferta formativa.

"Das artes às engenharias, do desporto às humanidades, às ciências da saúde, em cada stand das faculdades, os visitantes poderão contactar com atuais estudantes da Universidade do Porto, com professores, investigadores e daí também perceber como é que cada curso desenvolve a sua atividade, qual o tipo de exigência, facilidades e serviços de apoio que são colocados aos futuros estudantes universitários."

O programa é contínuo e muito diversificado, desde logo com várias conferências e atividades como "aulas práticas de pintura, demonstração de manobras de suporte básico de vida, simulações de julgamentos pela faculdade de direito ou exibição de futebol robótico".

Ouça aqui as declarações de Raúl Santos à TSF 00:00 00:00

A Mostra da Universidade do Porto realiza-se no Multiusos de Gondomar e há transportes gratuitos desde o centro da cidade do Porto.