Motorista de Cabrita acusado de homicídio por negligência, reforço de autotestes e outros destaques TSF

O motorista de Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, foi formalmente acusado de homicídio por negligência pelo Ministério Público, na sequência de um acidente na A6, que atropelou mortalmente um trabalhador da via.

Poucos minutos depois de a acusação ter sido revelada, Eduardo Cabrita reagiu, comentando que se trata do "Estado de direito a funcionar, como é natural" e espera que esta fase sirva para aclarar a situação, fornecendo "esclarecimentos" acerca do "atravessamento de uma via não sinalizada".

Já a ministra da Saúde disse esta sexta-feira que no fim de semana haverá uma reposição dos autotestes nas farmácias. Numa altura em que é necessária a apresentação de um teste negativo para entrar em alguns eventos e aceder a algumas atividades, o stock de testes nas farmácias tem vindo a escassear. Marta Temido assegurou, no entanto, que o problema está a ser resolvido.

No que toca à vacinação, mais de dois milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe e mais de 1,4 milhões receberam a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, divulgou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

As autoridades de saúde registam esta semana um total de 564 surtos ativos, a maioria em escolas, pouco mais de metade do máximo atingido em fevereiro, quando chegou a haver 921 surtos ativos no país, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

D. José Cordeiro, até agora bispo de Bragança - Miranda, vai ser o novo arcebispo de Braga, apurou a TSF. A nomeação, feita pelo papa Francisco vai ser oficialmente apresentada esta manhã em Roma.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera espera, para os próximos dias, uma diminuição das temperaturas, pelo menos até dia 8 de dezembro, feriado em que deverá chover devido à passagem de uma superfície frontal fria. Como nota a meteorologista Alexandra Fonseca, em declarações à TSF, não se trata de uma situação anómala para o mês de dezembro, mas antes de um agravamento do frio por influência de uma depressão que está a "nascer no Atlântico Norte" e que trará chuva.

A 1 de dezembro de 1907 disputou-se o primeiro encontro entre águias e leões, no Campo da Quinta Nova, em Carcavelos. 114 anos passaram e hoje é noite de mais um dérbi da capital. A TSF recuou mais de um século no tempo e foi às origens dos derbies para recordar o início da rivalidade entre Benfica e Sporting.