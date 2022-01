Mourão e quatro concelhos açorianos são os únicos que não estão no nível extremo de infeção. Veja a lista

Os concelhos açorianos são Calheta, Corvo, Santa Cruz da Graciosa e Velas © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Há apenas cinco concelhos em Portugal que não estão no nível máximo de risco de infeção. Mourão, no distrito Évora, é o único em Portugal Continental. Calheta, Corvo, Santa Cruz da Graciosa e Velas, todos na região autónoma dos Açores, são os outros.

Todos os outros 303 do país, dos quais 278 no continente estão no nível extremo de incidência de casos por 100 mil habitantes em 14 dias.

Os concelhos em melhor situação no país são Santa Cruz da Graciosa (287 por 100 mil habitantes) e Corvo (426 por 100 mil habitantes). No segundo nível mais elevado estão Calheta (538 por 100 mil habitantes), Mourão (781 por 100 mil habitantes) e Velas (552 por 100 mil habitantes).

Todos os outros têm uma taxa de incidência superior a 960 casos por 100 mil habitantes.

A região que alberga os concelhos com maior incidência é a região autónoma da Madeira. O município em pior situação Câmara de Lobos com 11.918 casos por 100 mil habitantes em 14 dias. O Funchal tem 10.205 por 100 mil habitantes.

Relativamente ao relatório da semana passada, Mourão baixou um nível, enquanto Avis, Alvito, Góis e Gavião passaram para o nível mis elevado de incidência.

