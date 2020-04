Movimento cívico reúne fundos para equipamentos de proteção para lares

O projeto está a trabalhar em parceria com a União das Misericórdias © Craig Lassig/EPA

Depois de angariar 90 mil euros para equipamentos para hospitais, o movimento cívico SOS Covid-19 Portugal, criado por um grupo de mulheres, quer agora reunir fundos para adquirir equipamentos de proteção individual para lares de terceira idade. O objetivo é alcançar 200 mil euros em donativos, que serão utilizados para comprar máscaras, luvas, entre outros produtos.

O projeto está a trabalhar em parceria com a União das Misericórdias e pretende, antes de mais, colmatar as falhas mais urgentes, como acontece no interior do país. Mariana Roque do Vale, porta-voz do movimento SOS Covid-19 Portugal, explica que já reuniram mais de 200 mil euros e que, à medida do que for possível, o dinheiro vai sendo aplicado.

"A nossa ideia é entregar todas as semanas, contando já entregar alguns equipamentos a esses lares no sábado e domingo. Há medida que vamos angariando vamos entregar. Vai ser de Norte a Sul do país, incluíndo interior e litoral. Vão ser os lares e unidades de cuidados continuados pertencentes à União das Misericórdias e vamos entregar pessoalmente", explicou à TSF Mariana Roque do Vale.

Na primeira campanha deste movimento cívico foram reunidos 90 mil euros que permitiram oferecer equipamentos aos hospitais de São João, Santa Maria e Garcia de Orta.