Movimento Cumprir Portugal organiza manifestação em Lisboa contra o estado de emergência

Manifestação de empresários de hotelaria no Rossio no sábado

O recolher obrigatório continua este domingo a partir das 13h00, mas Lisboa volta a ser palco de uma manifestação, à semelhança do que aconteceu no sábado.

Trata-se de um protesto organizado pelo Movimento Cumprir Portugal, que considera que o estado de emergência é "insultuoso, inimigo da economia" e não melhora o combate à pandemia.

Esta manfestação está marcada para as 11h30 no Marquês de Pombal, terminando com uma marcha até à praça José Fontana, no Saldanha.

No sábado, centenas de empresários e trabalhadores da restauração, eventos culturais e animação noturna reuniram-se no Rossio, em Lisboa, exigindo apoios do Governo para lutarem contra o desemprego e continuarem "a pôr pão na mesa".

Em frente ao Teatro Nacional Dona Maria II, e rodeados por um visível aparato policial, os organizadores do protesto declararam: "A restauração e a cultura estão a morrer!".

Os presentes, munidos de máscara e com algum distanciamento social, empunhavam cartazes com as principais reivindicações destes setores.

