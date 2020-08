Movimento Frente Unitária Antifascista organiza protestos em resposta a ameaças

Os manifestantes antifascistas vão ter cuidados redobrados contra os discursos de ódio e de racismo © Manuel Fernando Araújo/Lusa

Por Cristina Lai Men com Cátia Carmo 16 Agosto, 2020

Vasco Santos, um dos ameaçados pelo movimento de extrema-direita, garante que não vai sair do país. O ativista é um dos coordenadores das manifestações que o movimento Frente Unitária Antifascista organiza este domingo às 15h, em Lisboa e no Porto. Defende que as manifestações são uma resposta às ameaças do grupo extremista.

"Depois destes últimos acontecimentos, do e-mail, achámos que é necessário que a sociedade, num todo, diga que não, que isto não é possível. Chega, chega do Chega também. O André Ventura vem normalizar o discurso do ódio, racista e xenófobo que não faz sentido nenhum numa sociedade que é livre e democrática", explica à TSF Vasco Santos.

A Frente Unitária Antifascista espera que o protesto seja marcante.

"Sabemos que a manifestação foi convocada em dois ou três dias, estamos em período de férias e em situação de pandemia, mas esperamos que, de facto, apareça um número marcante de pessoas, de modo a que seja um sinal claro de que não estamos aqui para aceitar o continuar deste aumento do ódio e do que ele representa", afirma o ativista.

Contra os discursos de ódio e racismo, os manifestantes antifascistas vão ter cuidados redobrados, mas Vasco Santos garante que não cede ao medo.

"Vamos ter cautelas, teremos alguns cuidados redobrados. Não será da nossa parte que haverá algum problema ou desacato e teremos alguns cuidados, mas não vamos alterar um milímetro da nossa postura política. Isso não vai acontecer com toda a certeza nem irei sair do país", acrescenta Vasco Santos