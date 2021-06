Movimento Juntos Pelo Mundo Rural protesta contra políticas que põem em causa costumes rurais

A concentração do movimento Juntos Pelo Mundo Rural está marcada para o Marquês de Pombal © Igor Martins / Global Imagens

O movimento Juntos Pelo Mundo Rural promete levantar a voz no protesto deste sábado em Lisboa. O objetivo é mostrar a oposição às políticas que, segundo a organização, atentam contra usos e costumes rurais. Luís Gusmão, o presidente da associação ibérica do Juntos Pelo Mundo Rural, espera milhares de pessoas num protesto que promete ser diferente.

"Vai ser um protesto diferente. Desta vez, ao contrário do que foi em 2019 no Terreiro do Paço, vamos levantar um bocadinho a voz porque as políticas proibicionistas têm feito bastante mal a todo o mundo rural. Todos os setores, neste momento, estão descontentes e o povo português, de Norte a Sul do país, uniu-se na defesa do mundo rural", explicou à TSF Luís Gusmão.

A concentração está marcada para o Marquês de Pombal, de onde vai seguir para a Assembleia da República. O local certo para protestar contra o que o movimento Juntos Pelo Mundo Rural diz serem políticas proibicionistas.

"Não nos estão a facilitar a vida neste momento, são só políticas proibicionistas em todos os setores: na agricultura, na produção pecuária, nas pescas e na preservação das raças autóctones. Estão a limitar-nos os nossos usos e costumes e está na hora de o mundo rural se fazer ouvir num sítio onde tem de ser, que é na Assembleia da República", afirmou o presidente da associação ibérica do Juntos Pelo Mundo Rural.

O presidente da associação ibérica dá um exemplo.

"Neste momento, por exemplo, em relação à caça sentimos que somos completamente discriminados. Todos os meses, na Assembleia da República, os partidos animalistas tentam passar decretos de lei para proibirem, definitivamente, a caça em Portugal. Vão conseguindo a troco da aprovação do Orçamento do Estado com o Governo português. Cuidamos da nossa terra e dos nossos animais", acrescentou Luís Gusmão.