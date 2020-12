Movimento "Sobreviver a Pão e Água" ajuda 50 famílias com comida

© André Rolo/Global Imagens

O movimento "Sobreviver a Pão e Água" entregou, neste Natal, cabazes de apoio a 50 famílias. Os beneficiários são, fundamentalmente, trabalhadores do setor da restauração que ficaram sem nada, este ano.

José Gouveia, porta-vos do movimento e um dos grevistas de fome que exigiu durante quase uma semana apoio do governo, diz que o movimento está a devolver o apoio recebido nessa altura.

Numa conversa com o jornalista João Janes, José Gouveia contou alguns casos de pessoas que foram ao Parlamento mostrar apoio real, durante o protesto, há cerca de um mês, e que agora receberam alguma ajuda.

O gesto será repetido na passagem de ano, adiantou.

O alívio das restrições por causa da Covid-19 não teve qualquer efeito nos restaurantes. Excecionalmente, em todo o território nacional, na véspera e no dia de Natal os restaurantes têm autorização para funcionar até à uma da manhã.

Uma medida que, do ponto de vista do negócio dos restaurantes, não teve efeitos práticos. Daniel Serra, da Provar - Associação Nacional de Restaurantes, diz que na noite de 24 de dezembro foram muitos os estabelecimentos que fecharam para que os funcionários pudessem, também eles, passar a consoada com as famílias.