MP abre inquérito a influencer que diz pôr filha em água gelada durante birras

O processo corre na Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica de Lisboa © Nuno Veiga/Lusa

Por TSF 19 Julho, 2023 • 17:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério Público abriu um inquérito a Joana Mascarenhas, a influencer que afirmou, nas redes sociais, dar banhos de água fria à filha de três anos para acabar com as birras da criança, confirmou o JN junto da Procuradoria-Geral da República. O processo corre na Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica de Lisboa.

Além de ter referido um episódio em que colocou a filha na piscina durante uma birra, Joana Mascarelhas assumiu que não foi a única vez em que "castigou" a filha com água fria.

"Eu não disse nada, eu nem ameacei. Pequei nela e submergi-a na piscina até aqui. Aquilo desconcentrou-a, o cérebro foi para outra coisa. Agora estava com frio e deixou de chorar. Ao tirar-lhe o foco da birra que ela estava a tentar ganhar - olha com quem, com uma taurina -, ela percebeu que, se calhar, a partir de agora ia perder sempre. Já não faz nenhuma birra na piscina há mais de três semanas. Ela percebeu que, se há birra na piscina, ela vai à água", contou a influencer num dos vídeos.

Noutro dos episódios que refere, a mulher disse que a criança fez uma birra de madrugada, às 5h00, e, para a parar, terá molhado a criança com água fria, vestida, na banheira.

Depois de publicados, estes vídeos geraram grande polémica nas redes sociais de Joana Mascarenhas, criticando o seu comportamento. A influencer acabou mesmo por apagar a sua conta no Instagram.