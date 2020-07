MP abre inquérito após denúncia de que juiz utilizava serviços sexuais

Por Lusa 10 Julho, 2020 • 18:14 Partilhar este artigo Facebook

O Ministério Público instaurou um inquérito a propósito da denúncia feita por uma prostituta na Assembleia da República de que um juiz, enquanto tratava de processos na casa de prostituição, utilizava serviços sexuais.



Em resposta à agência Lusa, a Procuradoria-Geral da República confirmou hoje a instauração do inquérito ao caso, que corre termos na Procuradoria-Geral Regional de Lisboa e adiantou que teve origem numa participação da Assembleia da República.



Ana Loureiro, dona de uma casa de prostituição, denunciou um juiz por usufruir de práticas sexuais, enquanto trabalhava na área de família e menores, quando foi ouvida no parlamento a propósito de uma petição em defesa da legalização da atividade.



Segundo a TVI, a mulher identificou o magistrado quando na quinta-feira foi ouvida na Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, afirmando que tem outra testemunha que pode confirmar o seu depoimento.



Segundo o presidente da Associação Sindical dos Juízes, que esteve na quinta-feira num programa da TVI onde o assunto foi discutido, o magistrado visado ligou-lhe e negou as acusações de que é alvo.