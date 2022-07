MP abre inquéritos após queixas de abusos sexuais na igreja, alerta devido à Covid mantém-se e outros destaques TSF

© André Rolo / Global Imagens

Por TSF 28 Julho, 2022 • 22:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo decidiu esta quinta-feira prolongar a situação de alerta devido à pandemia de Covid-19 até 31 de agosto. No mesmo dia, o Instituto Superior Técnico divulgou um estudo em que revela que 340 mil pessoas foram infetadas em festas populares e festivais de verão.

O Ministério Público abriu dez inquéritos depois de queixas de 17 abusos sexuais na igreja reportadas pela Comissão Independente. Já Marcelo Rebelo de Sousa considera que não há razões para os cardeais terem ocultado os casos.

No Festival Músicas do Mundo Bia Ferreira levou os temas do antirracismo e do feminismo para Sines e, à TSF, falou sobre as ameaças que recebeu por fazer parte do cartaz da Festa do Avante!.

O fim de semana vai voltar a ter calor e o interior do país vai ter temperaturas superiores a 40 graus.

As unidades móveis da polícia que se estrearam esta quinta-feira em Lisboa e no Porto. Saiba onde estarão as unidades nas duas cidades.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, revelou ainda que mais de 607 milhões de euros vão para as forças de segurança, naquele que é o "maior investimento de sempre".

O presidente do PSD, Luís Montenegro, diz que "não houve nenhuma alteração na orgânica do Governo", no que respeita à pasta do novo aeroporto.

O regulamento da gratuitidade das creches vai ser revisto em 2023, mas Aurora Gomes, do Sindicato da Função Pública do Norte diz que o diploma é confuso.

Um homem foi constituído arguido pela suspeita de realização de trabalhos em área florestal que poderão estar na origem do incêndio de Vila Pouca de Aguiar.

No desporto, o FC Porto suspendeu o contrato com a W52 depois de a União Ciclista internacional ter retirado a licença de competição à equipa por causa do caso de suspeita de doping.