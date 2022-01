MP pede condenação de Silvano, o peso da Covid nos internamentos do São João e outros destaques TSF

José Silvano, secretário-geral do PSD © André Luís Alves / Global Imagens

O Ministério Público pediu a condenação do secretário-geral do PSD, José Silvano, e da deputada social-democrata Emília Cerqueira por falsidade informática por causa do chamado caso "das presenças fantasma" na Assembleia da República.

Questionado pelos jornalistas durante uma sessão de campanha, José Silvano afirmou estar "perfeitamente convicto" da sua absolvição. ""Entraram no meu computador com a minha password para consultar documentos", defendeu-se o secretário-geral social-democrata.

Sobre a Covid-19, o coordenador das Urgências e da Medicina Intensiva do Hospital de São João, no Porto, revelou esta tarde à TSF que metade dos doentes Covid-19 no hospital foi internada por outro motivo.

Esta segunda-feira ficou também marcada pelo arranque do autoagendamento da dose de reforço da vacina para os maiores de 40 anos. Além destes, os maiores de 18 anos que receberam a vacina Janssen também podem agendar o reforço desde a semana passada.

No futebol, foi dia de entrega dos prémios The Best da FIFA. Robert Lewandowski foi considerado o melhor jogador do mundo em 2021, enquanto Cristiano Ronaldo e Rúben Dias foram escolhidos para o onze do ano. O avançado português também recebeu um prémio especial para assinalar o recorde de golos por uma seleção nacional. E por falar em golos, o argentino Érik Lamela venceu o prémio Puskas. Mehdi Taremi, do FC Porto, estava entre os três finalistas.

O boletim epidemiológico desta segunda-feira registou mais 31 mortes e 21.917 novos casos de Covid-19. Destaca-se também o aumento dos internamentos e da incidência.