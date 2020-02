MP vai investigar post da polícia sobre doenças graves de mulher agredida na Amadora

O caso das agressões ocorreu em janeiro © Bruno Lisita/Global Imagens

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 05 Fevereiro, 2020 • 08:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério Público vai investigar o post do Sindicato Unificado da Polícia, que insinuava que a mulher agredida à saída de um autocarro na Amadora sofria de doenças graves.

A Procuradoria-Geral da República adiantou à TSF que recebeu uma queixa da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial. A queixa foi então remetida para o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, que abriu um inquérito.

Em causa está uma publicação do Sindicato Unificado da Polícia de Segurança Pública nas redes sociais que mostrava uma fotografia das mãos com ferimentos ligeiros do polícia que alegadamente agrediu Cláudia Simões, de 42 anos, na Amadora, e que insinuava que a mulher agredida teria doenças graves. O post do sindicato já foi eliminado das redes sociais.

O caso das agressões ocorreu em janeiro. Em reação, Mariana Vieira da Silva anunciou no Parlamento ter intenção de investigar o caso. A Inspeção Geral da Administração Interna também abriu um processo administrativo ao Sindicato Unificado da Polícia de Segurança Pública.