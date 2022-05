Mudança no Governo, Costa "envergonhado" com especulação sobre secretária de Estado e outros destaques TSF

O primeiro-ministro, António Costa © Manuel de Almeida/EPA

A secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Sara Abrantes Guerreiro, pediu para ser exonerada do cargo, avançou a Presidência da República no seu site oficial. Isabel Maria Duarte de Almeida Rodrigues é a substituta e foi empossada esta segunda-feira, no Palácio de Belém, depois das 19h30.

Pouco depois de Isabel Rodrigues ser empossada como secretária de Estado da Igualdade e Migrações, António Costa pediu aos jornalistas "um pouco de respeito" e que deixassem de especular sobre o estado de saúde da secretária de Estado exonerada, Sara Guerreiro.

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu à saída da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Sara Abrantes pouco depois de a nota sobre a exoneração ter sido publicada no site da Presidência da República e revelou que se deve a "uma questão pessoal".

Advogada de 56 anos, Isabel Rodrigues é a nova secretária de Estado da Igualdade e Migrações.​ Licenciou-se na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa e pós-graduou-se em Proteção de Menores no Centro de Direito da Família da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e em Ciências Sociais, com especialização em Família, Envelhecimento e Políticas Sociais, pela Universidade dos Açores.

É já na próxima sexta-feira, dia 6 de maio, que Pedro Siza Vieira inicia o comentário semanal sobre atualidade política, no programa Bloco Central, da TSF, onde vai substituir Pedro Adão e Silva, que agora integra o Executivo, como ministro da Cultura.

A PSP deteve 15 pessoas e apreendeu 15 toneladas de catalisadores, no âmbito da operação que desenvolveu esta manhã em Lisboa, Setúbal e Porto com o objetivo de desmantelar uma rede que se dedicava ao roubo daquele material.

Para debater o Orçamento do Estado, na fase de especialidade, o regimento da Assembleia da República (AR) indica que "os ministros devem ser ouvidos em audição pelas respetivas comissões parlamentares permanentes pelo menos quatro vezes por cada sessão legislativa". Na comissão de assuntos europeus, que está sob a tutela do primeiro-ministro, apareceu o secretário de Estados dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, o que levou a uma interpelação à mesa, pelo PSD. Numa nota enviada à TSF, o gabinete do secretário de Estado cita a lei de acompanhamento da AR do processo de construção europeia, que prevalece sobre o regimento e prevê que seja "um membro do Governo" a responder nas comissões, para justificar a presença do secretário de Estado e não do primeiro-ministro.

Rui (nome fictício) ficou conta à TSF que ficou "revoltadíssimo" com a decisão do Governo em acabar com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Inspector do SEF há quase 20 anos, sentiu-se "injustiçado", uma vez que investiu na carreira ao longo do tempo, completando um mestrado e várias pós-graduações na área das migrações e criminalidade.

A UEFA excluiu a Rússia da fase final do Europeu de futebol feminino e Portugal vai ficar com a vaga da seleção russa, que tinha eliminado a equipa lusa no play-off. À TSF, o selecionador nacional, Francisco Neto, afirma que trocaria o lugar na competição pela paz: "Acima de tudo preferíamos que não houvesse guerra e trocaríamos, como é lógico, aquilo que nem sequer uma guerra começar pelo nosso lugar. Acho que é o sentimento de toda a estrutura, porque ninguém se revê naquilo que se passa."

Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente, revelou que Portugal tem níveis de armazenamento de gás "na ordem dos 80%", numa altura em que a Europa está a "clarificar a posição de cada país". O ministro clarificou que a proposta feita por Portugal e Espanha não foi discutida em pormenor, mas ressalvou que, para já, o território luso tem "um nível de armazenamento satisfatório para aquilo que são as nossas necessidades".

Entretanto a Comissão Europeia admitiu que "qualquer Estado-membro" da União Europeia (UE) pode seguir-se à Bulgária e à Polónia no corte de gás pela energética russa Gazprom, pedindo planos de contingência para eventual rutura total no fornecimento.

A alegria das cores dos desenhos contrasta com a realidade vivida por quem os desenhou. São ilustrações de crianças para quem os tanques, soldados e bombas têm sido a realidade de cada dia, nos últimos meses. "Alguns dos desenhos são pacíficos, com anjos e pombas da paz. Mas outros não são nada pacíficos. Podemos ver o exército e todo o equipamento militar... Este, para mim, é muito trágico", comenta à TSF Olga, voluntária da associação, enquanto mostra a ilustração de uma cidade em ruínas.