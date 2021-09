Mudanças no IRS, máscaras retiradas do mercado e outros destaques TSF

O primeiro-ministro, António Costa © António Cotrim/Lusa

Entre os assuntos que definiram a manhã desta terça-feira está a intenção, anunciada pelo primeiro-ministro, de alterar os escalões do IRS, mudanças que deveriam ter efeito no Orçamento do Estado do próximo ano. O anúncio foi recebido positivamente pelos partidos que têm viabilizado os orçamentos do Governo, mas PCP, PAN e PEV consideram, apesar de tudo, que se deve ir ainda mais longe.

Na ordem do dia está também a situação no centro de Brasília, no Brasil. Apoiantes do Presidente Jair Bolsonaro ultrapassaram as barreiras da Polícia Militar perto da Esplanada dos Ministérios.

Em destaque também uma ordem dada, esta manhã, pelo Infarmed, para retirar do mercado máscaras com certificação indevida. As máscaras em causa não cumprirão todos os requisitos legais aplicáveis a nível europeu, de acordo com a Autoridade Nacional do Medicamento.

Também o Presidente da República é hoje notícia, pela polémica relacionada com o encontro com um alegado membro do Daesh. Marcelo Rebelo de Sousa garante que não foi informado da presença de um suspeito de terrorismo.

Por último, o PSD revela que vai insistir nas perguntas dirigidas ao Ministério da Defesa, sobre a errada classificação de documentos, para as quais diz ter obtido uma "não-resposta". O partido afirma que deve ter havido um lapso, caso contrário a resposta do Governo denunciaria uma vontade de ocultar informação.