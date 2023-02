Mudar sede do IPMA para Aveiro? Presidente sem "grande justificação" para proposta da IL

O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Miguel Miranda © José Sena Goulão/Lusa

O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Miguel Miranda, não entende a proposta da Iniciativa Liberal para mudar a sede do IPMA para Aveiro. O Instituto é uma das 11 entidades públicas que os liberais querem transferir para outros tantos locais fora de Lisboa. Defendem que o Estado tem de dar o exemplo criando empregos em vários pontos do país.

No entanto, Miguel Miranda lembra que o IPMA está espalhado por diferentes locais de Portugal, ilhas incluídas, mas não é por acaso que a sede é no Aeroporto de Lisboa.

"A meteorologia esteve muito centrada no aeroporto porque, obviamente, um dos grandes papéis da meteorologia é dar apoio à navegação aérea, se bem que ultimamente tem desenvolvido muito a sua interação com a Proteção Civil. Do lado do mar, o IPMA tem ligações em todas as áreas que são relevantes do ponto de vista da produção da pesca ou aquacultura. Uma das áreas em que vamos investir mais, e seguramente aumentar os recursos locais, é em Aveiro porque o desenvolvimento da apanha tem sido muito grande na cidade, em particular, e é mesmo preciso dar mais apoio às comunidades produtivas da região. Se me dizem que vamos desmontar tudo aqui e fazer noutro sítio, parece-me um gasto de dinheiro para o qual não vejo grande justificação", explicou à TSF Miguel Miranda.

Ouça as declarações do presidente do IPMA à TSF 00:00 00:00

O presidente do IPMA sublinha que todas as propostas são bem-vindas se o objetivo for reforçar o Instituto, mas entende que é preciso separar as águas entre o trabalho dos técnicos e o papel dos políticos.

"A política tem uma dinâmica própria que não tem a ver com a dinâmica da responsabilidade técnica. O meu papel é, amanhã, fazer o serviço que os portugueses esperam e de que precisam e de que o setor económico espera e precisa, não é propriamente dedicar-me a responder a situações desse género. Admiro e trato da mesma forma todos os partidos políticos, todos são bem-vindos ao IPMA, e se por acaso for no sentido de haver recursos para desenvolver melhor e mais o nosso polo de Aveiro, garanto que serão bem acolhidos por nós", afirmou o presidente do IPMA.

Além de querer mudar o IPMA para Aveiro, a Iniciativa Liberal gostava também que a Autoridade Nacional das Comunicações se mudasse para Viseu e o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto para Vila Real.