Muita afluência e "10% de abstenção" em Viana do Castelo

As três mesas de votos antecipado em Viana do Castelo tiveram durante este domingo uma forte afluência e a abstenção situa-se nos "10 por cento". Isabel Trigo, presidente de mesa de voto no Pavilhão de Santa Maria Maior, adiantou, a poucos minutos do fecho das urnas, que "a afluência foi continua ao longo do dia e que não compareceram para exercer o seu direito de voto 30 a 40 pessoas por mesa".

Naquele município pediram votação antecipada um total de 1407 eleitores. Um número histórico, assim como o nível de abstenção registado.

"Decorreu sem incidentes, mas com alguma fila. A votação nunca acalmou durante todo o dia. Houve mesmo muita adesão. Nas mesas só houve uma média de 30 a 40 não votantes. Portanto, as pessoas que pediram para votar antecipadamente cumpriram, vieram votar", disse Isabel Trigo, que há 30 anos participa em atos eleitorais como secretária, vice-presidente e presidente de mesas de voto. Perspetiva para dia 24, um domingo com filas às portas das mesas de voto. "É inevitável. Vai ser complicado", frisou.

O concelho de Viana do Castelo tem atualmente 89 mil eleitores. Cada mesa de voto receberá mil, no próximo domingo.