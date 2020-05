Muitas regras de higiene no regresso às aulas. Mesmo assim há pais que resistem

© Rodrigo Antunes/Lusa

As regras para entrar e circular na escola do Agrupamento João de Deus, em Faro, são muitas. "De manhã quando eles chegam já está tudo higienizado e preparado", revela o diretor do Agrupamento. Carlos Luís faz uma visita guiada pela escola EB 2,3 de Santo António onde estão a ter aulas os alunos do 12.º ano.

Os alunos têm turnos diferentes, com aulas apenas em 3 dias na semana e não havendo mais de quatro turmas em simultâneo na escola. " Têm portas de entrada e saída diferentes, os funcionários encaminham os miúdos, há desinfetante à porta de cada sala...", enumera as regras estabelecidas na escola.

O agrupamento dividiu os cerca de 300 estudantes dos dois anos: às turmas de 11º ano são lecionadas aulas numa escola, às do 12.º ano noutro estabelecimento escolar do mesmo agrupamento. Dentro das salas de aulas os alunos sentam-se sozinhos numa carteira e em ziguezague (uns à esquerda, outros à direita).

Tudo é desinfetado várias vezes ao dia e alunos e professores são obrigados a andar de máscara. E essa é a situação que mais incomoda todos." É um bocado complicado, eu não me senti muito à vontade com a máscara", confessa Maria, aluna do 12.º ano da área de ciências e tecnologia.

Apesar de levarem quase dois meses de ausência da escola, foram poucos alunos que marcaram presença na sala de aula. " Estávamos divididos por turnos e havia cinco em cada turno", conta João Pedro. O estudante admite que tão poucos colegas neste regresso se deve ao receio dos pais. E de facto, o diretor do agrupamento revela que do 11º ano não compareceram cerca de 70% dos estudantes e do 12.º cerca de metade.

Os receios dos pais, na opinião de Carlos Luís, são infundados." Não há razão para ter medo" assegura. " Estão tomadas todas as medidas de higienização, por isso o risco inerente a esta situação é como outro qualquer, viver é um risco", afirma.

Depois do período letivo da manhã ter terminado, a professora Regina Jerónimo admite que o primeiro dia até nem correu mal. " Está tudo muito bem organizado e os miúdos também estão bem ensinados", considera. Esta professora de português já assumiu que dar aulas de máscara, com poucos alunos por sala e sempre a desinfetar tudo será a nova realidade. Uma realidade que provavelmente veio para ficar nos próximos tempos.