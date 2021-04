"Muito feliz." A "esperança" e "gratidão" de Lacerda Sales em dia sem mortes por Covid

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales © Lusa

Por Guilhermina Sousa 26 Abril, 2021 • 19:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Quase nove meses depois do dia 3 de agosto de 2020, Portugal teve esta segunda-feira, 26 de abril, o segundo dia sem óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. Lacerda Sales, o secretário de Estado que, durante meses, deu a cara nas conferências de imprensa da Direção-Geral da Saúde, ao lado de Graça Freitas, confessa-se cheio de esperança no futuro, emocionado e muito feliz.

"É o resultado do enorme sentido cívico que os portugueses têm tido, dos enormes sacrifícios a que têm sido submetidos e, portanto, é como que um sentimento de recompensa e de gratidão" para com todos os portugueses e, em especial, para com os profissionais de saúde, afirma à TSF.

Ouça aqui a entrevista com Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde. 00:00 00:00

Ele próprio médico, Lacerda Sales salienta o papel de todos os que trabalham no Serviço Nacional de Saúde (SNS) no combate à pandemia: "Hoje, não há ninguém que não perceba a importância que o SNS tem para os portugueses."

Afinal, todos têm trabalhado para que dias como este deixem de ser notícia: "Era o que todos nós queríamos; que estes dias passassem a ser normais; seria, de facto, uma enorme libertação."

Ainda assim, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde subscreve o aviso de António Costa, de que "se nos distrairmos, podemos voltar a ficar pior". "Todas as cautelas serão poucas", alerta. É preciso manter o "esforço de civismo de todos os portugueses (...), porque senão claro que podemos regredir. E é exatamente isso que não queremos".