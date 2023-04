"Muito grave." Cinco meses de espera para marcar consulta para médico de família no Seixal

O concelho do Seixal tem de 36 mil utentes sem médico de família © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

A Comissão de Utentes de Saúde do Seixal, no distrito de Setúbal, disse esta quarta-feira que a falta de médicos de família no concelho está a levar a uma espera de cerca de cinco meses para a marcação de consultas.

"A agenda para a marcação de consultas está fechada até final de setembro. Esta é uma situação muito grave para os utentes do concelho", disse, em declarações à agência Lusa, o porta-voz da comissão de utentes, José Lourenço.

A CUSCS - Comissão de Utentes de Saúde do Concelho do Seixal promove a partir das 17h30 desta quarta-feira uma ação de protesto e de alerta à população, na estação de comboios de Corroios, na qual dará a conhecer um abaixo-assinado para exigir o recrutamento de mais meios humanos e técnicos, assim como a construção do Hospital do Seixal.

A ação contará também com a presença de membros da Câmara Municipal do Seixal e das Juntas de Freguesia do concelho.

O abaixo-assinado, explicou, está a circular pelo concelho até maio e será depois enviado à Assembleia da República, ao Governo e ao Presidente da República.

A comissão de utentes apela ainda ao Governo para que crie condições de atratividade para os profissionais de saúde, atuais e futuros, e que garanta aos utentes o acesso a cuidados de saúde diferenciados e de qualidade, conforme direito consignado na Constituição da República Portuguesa.

O concelho do Seixal, adiantou José Lourenço, tem 36 mil utentes sem médico de família, mas além disso existe um problema "de enorme gravidade" relativamente aos que tem médicos de família uma vez que o tempo de espera para marcação de consultas é agora de cerca de cinco meses.

José Lourenço receia que a situação se agrave com a perspetiva de reforma de médicos até ao final do ano.

A Lusa questionou o Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal sobre os tempos de espera para as consultas referidos pela comissão de utentes, mas até ao momento não obteve resposta.