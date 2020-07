Mulher com suspeita de infeção fugiu do hospital. Já foi apanhada pela PSP

© Guillaume Souvant/AFP

Por Lusa 15 Julho, 2020 • 17:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma mulher com suspeitas de infeção pelo novo coronavírus fugiu esta quarta-feira do Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF), onde aguardava a realização de um teste e foi apanhada pela PSP, disseram fontes hospitalar e policial.

Em esclarecimento escrito sobre o caso pedido pela agência Lusa, o HDFF confirma que, na manhã de hoje, uma mulher com 65 anos e "comportamento desajustado" recorreu ao Serviço de Urgência Respiratória Aguda - Covid, apresentando "sintomatologia compatível" com Covid-19/infeção respiratória, "pelo que reunia condições para fazer o teste" de despistagem do coronavírus.

Segundo a mesma fonte, a mulher "recusou fazer o teste e abandonou o hospital", tendo o HDFF avisado o delegado de saúde da Figueira da Foz e a PSP.

A doente, residente numa freguesia rural do norte deste concelho do litoral do distrito de Coimbra, acabou por ser descoberta por elementos da esquadra de investigação criminal da PSP, ao início da tarde de hoje, no terminal de autocarros da cidade, enquanto aguardava transporte para casa.

Fonte policial indicou que a mulher foi retida no local para ser conduzida de volta à unidade hospitalar, numa ambulância especialmente equipada para transportar doentes com suspeitas de infeção por Covid-19.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19