Mulher de Rendeiro detida por risco de fuga, neve na serra da Estrela e outros destaques TSF

Esta manhã foi notícia a ação da PJ, que realizou buscas em casa de Florêncio de Almeida por alegado envolvimento no caso que implica Rendeiro na prática de branqueamento de capitais.

As diligências resultaram, entretanto, na detenção de Maria de Jesus Rendeiro, a mulher do ex-banqueiro. O Ministério Público justifica a detenção com o risco de fuga. A TSF explica-lhe tudo aqui.

Em dia de Conselho de Estado, a TSF ouviu três conselheiros do Presidente da República. António Lobo Xavier disse não acreditar que Marcelo Rebelo de Sousa não tenha ponderado as circunstâncias internas no PSD e CDS para pensar na data das eleições legislativas antecipadas. O antigo deputado do CDS-PP também considera que o BE e o PCP são os maiores responsáveis pela crise política instalada. Leia aqui os destaques desta entrevista conduzida por Pedro Cruz.

Já o conselheiro de Estado Francisco Louçã acusou António Costa de, "zangado" com a falta de maioria absoluta, ter desencadeado uma crise política "artificial" para originar eleições antecipadas. Ouça e leia os argumentos do antigo líder do Bloco de Esquerda.

Não é este, contudo, o entendimento de Luís Marques Mendes. O antigo líder do PSD só acreditará em sondagens "lá para meados de janeiro", porque entretanto tudo pode mudar. Se as eleições fossem hoje, no entanto, "o Partido Socialista seria um claro vencedor". O conselheiro de Estado culpa o Bloco e o PCP pela crise política e desresponsabiliza o Governo, como pode compreender aqui.

No dia em que Marcelo ouve os seus conselheiros de Estado, pode acompanhar tudo sobre a crise política instalada, aqui.

"Nem na pandemia se despacharam eleições." Conheça o conteúdo da carta aberta, em nome da "democracia", que reúne várias personalidades em uníssono para pedirem tempo para o PSD e o CDS escolherem líder, antes de o país ir a votos.

Os analistas políticos até já apelidam Biden de "Presidente dos Estados desunidos da América". Leia tudo sobre o revés que constituiu para Joe Biden a vitória dos Republicanos na Virgínia.

Em novembro, cai neve na Serra da Estrela. Por causa da previsão de aguaceiros de neve, os distritos de Castelo Branco e da Guarda estão sob aviso amarelo até às 15h00 desta quarta-feira. Saiba todos os pormenores e pode ainda ver os vídeos partilhados nas redes sociais que mostram a intensidade da neve nesta região do país.