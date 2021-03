Mulher detida no aeroporto do Porto com 37 quilos de khat, a droga usada pelo Daesh

O khat é uma planta muito usada em África © Direitos Reservados

A Polícia Judiciária deteve uma mulher no aeroporto Francisco Sá Carneiro por tráfico de estupefacientes. A detida transportava consigo duas malas com 37 quilos de um produto de natureza vegetal, tendo as autoridades concluído tratar-se de khat.

Esta planta, muito consumida em África, é conhecida por ter um efeito alucinogénico. A mulher "foi indiciada pela autoria do crime de tráfico internacional de estupefacientes, por via aérea", refere a PJ em comunicado.

"É uma planta com efeito estimulante muito semelhante à cocaína, as suas formas de consumo são diferentes", explica à TSF o coordenador da PJ, Avelino Lima.

"A arguida fazia a viagem de regresso a Portugal, desde Joanesburgo, encontrando-se em curso diligências para identificar outros intervenientes", acrescentam as autoridades.

O khat é usado pelos militantes do Daesh. A Organização Mundial de Saúde alerta para os riscos do consumo desta planta, mas quem a vê não diz que pode ter efeitos ao nível do sistema nervoso central, sistemas cardiovascular e sistema digestivo.

A primeira vez que a planta foi detetada em Portugal foi em maio de 2019. Nessa altura, foram apreendidos 250 quilos e tinha como destino a Europa.

Este caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária e a mulher que trouxe os 37 quilos de khat até ao Porto está em prisão preventiva.