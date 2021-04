Mulher ferida com gravidade após cair de falésia de dez metros em Albufeira

O alerta foi recebido por volta das 17h00 © Fernando Marques

Uma mulher ficou este sábado ferida com gravidade e foi transportada para o hospital de Faro em consequência de uma queda de uma falésia, disse fonte da capitania de Portimão.

A vítima tem 42 anos, nacionalidade estrangeira, e ficou gravemente ferida ao cair do topo de uma falésia com cerca de dez metros, na praia do Poço Velho, nos Olhos d'Água, concelho de Albufeira, distrito de Faro, precisou o capitão do porto de Portimão, Rodrigo González dos Paços, que tem jurisdição na área de Albufeira.

O alerta foi recebido por volta das 17h00 e os elementos da Polícia Marítima do posto de Albufeira que se deslocaram ao local encontraram a vítima já na base da falésia, ferida com gravidade, tendo depois sido assistida no local antes de ser transportada para o hospital, segundo a mesma fonte. O comandante da Polícia Marítima de Portimão, Gonzalez dos Paços contou à TSF o que aconteceu.

"Existem barreiras de proteção precisamente para evitar quedas acidentais na falésia. Tudo indica que a senhora passou para o lado exterior dessa vedação", explicou Gonzalez dos Paços.

Resgatada pelos bombeiros de Albufeira, a vítima foi assistida no local por elementos de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), mas acabou por ser depois transportada de helicóptero para a unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

A Polícia Marítima de Portimão reforça o apelo para que sejam respeitados os sinais de perigo junto às arribas, para evitar acidentes.