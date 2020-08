Mulher fica ferida com gravidade após impacto com embarcação em Tavira

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Por Lusa/TSF 16 Agosto, 2020 • 16:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma mulher ficou ferida com gravidade ao ser colhida por uma embarcação junto perto das Quatro Águas, em Tavira, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro. O acidente ocorreu na manhã de domingo.

A vítima é uma "mulher de 20 anos, portuguesa do sexo feminino" e foi "transportada como ferida grave pelo Instituto Nacional de Emergência Médica para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, em Faro", referiu a mesma fonte.

O alerta foi recebido às 10h41 e estiveram no local a prestar assistência à vítima dez veículos, com 22 operacionais, entre elementos da Polícia Marítima, do INEM, dos Bombeiros de Távora, da PSP e GNR, acrescentou a fonte do CDOS.

O capitão do porto de Tavira e Vila Real de Santo António, Rui Vasconcelos de Andrade, disse à Lusa que a "Polícia Marítima foi informada do acidente ocorrido entre uma embarcação de recreio e uma jovem que se encontraria a fazer mergulho ou pesca submarina, uma milha a sul do Barril, entre o Barril e barra de Tavira".

"Após o embate, a miúda foi transportada pela própria embarcação para o cais das Quatro Águas, onde foi assistida pelo INEM, sendo posteriormente evacuada de helicóptero para o Hospital de Faro", precisou o capitão do porto.

Quanto às causas do incidente, Rui Vasconcelos de Andrade disse que "as circunstâncias estão a ser averiguadas".