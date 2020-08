Mulher identificada pela GNR por desrespeitar confinamento obrigatório em Mora

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

Uma mulher de 68 anos foi identificada pela GNR esta terça-feira por não respeitar a medida de confinamento obrigatório que lhe foi decretada pelas autoridades de saúde, no concelho de Mora.

Em comunicado enviado às redações, a GNR revela que a mulher foi encaminhada para a residência e o caso foi comunicado ao Tribunal Judicial de Évora.

A ação de vigilância da GNR a pessoas que se encontram confinadas foi motivada pelo agravamento do surto de Covid-19 em Mora.

Até ao momento estão confirmados 46 infetados pelo novo coronavírus, cinco dos quais hospitalizados (três nos cuidados intensivos).

O surto em Mora surgiu no dia 9 de agosto, com as três primeiras pessoas infetadas na comunidade com cerca de 2.500 habitantes.

A câmara ativou o Plano Municipal de Emergência e fechou serviços de atendimento ao público, equipamentos culturais e instalações desportivas.

