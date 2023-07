Mulher que viajou com 11 crianças detida no aeroporto de Lisboa

Lisboa , 30/07/2016 - Confusão nas chegadas do Aeroporto de Lisboa depois de 4 argelinos terem invadido a pista de aterragem. (Gonçalo Villaverde / Global Imagens) © Gonçalo Villaverde / Global Imagens

Uma mulher estrangeira, que viajou de Bissau acompanhada de 11 crianças, foi detida no sábado no aeroporto de Lisboa por suspeitas do crime de tráfico de pessoas, anunciou hoje o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

"A suspeita viajava acompanhada de 11 crianças, alegando ser mãe de uma delas e para a qual apresentou às autoridades de fronteira um documento alheio, pertencente à sua verdadeira filha, com a qual apresentava semelhanças fisionómicas", adiantou o SEF em comunicado.

A detenção ocorreu na noite de sábado por "fortes indícios" da prática do crime de tráfico de seres humanos, auxílio à migração ilegal e uso de documento de viagem alheio, referiu ainda o SEF, ao avançar que 10 crianças "foram entregues em segurança a familiares que se encontravam" em Portugal.

"Já a outra menor foi devidamente acompanhada por uma equipa multidisciplinar, especialmente vocacionada para casos de tráfico de seres humanos e, posteriormente, encaminhada para uma casa abrigo, destinada ao acolhimento de crianças e jovens suspeitas de terem sido vítimas deste crime", indicou ainda o comunicado.

Segundo o SEF, foram também apreendidos dois documentos de viagem, cartões de embarque e uma autorização de viagem internacional, estando previsto que a detida seja presente na segunda-feira à autoridade judiciária para a eventual aplicação de medidas de coação.