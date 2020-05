Mulheres em sofrimento "Aqui dentro de casa"

© Artur Machado/Global Imagens

Por Cristina Lai Men 12 Maio, 2020 • 08:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ideia é partilhar experiências de confinamento, entre mulheres.

A União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) tem recebido relatos de "enormes cargas emocionais" por parte das mulheres que estão ou estiveram isoladas em casa, devido à Covid-19. Por isso, criou a rede "Aqui dentro de casa", que vai estar disponível todas as quartas-feiras, entre as 17h00 e 19h00.

Ouça a conversa com Sara Anselmo sobre a rede "Aqui dentro de casa" 00:00 00:00

A dirigente da UMAR, Sara Anselmo, explica que "muitas mulheres estão com sobrecarga de trabalho", tentando conciliar o teletrabalho com os cuidados aos filhos que estão em casa. Nos casos mais graves, há um "silenciamento forçado com os agressores em casa. Os prejuízos estão a ser enormes", destaca Sara Anselmo, que acredita que "verdadeiro número de casos (de violência doméstica) ainda está por surgir". Com o estado de emergência, as mulheres tinham "medo de retaliação ou de serem ouvidas". Agora, com as medidas de desconfinamento, "o maior boom ainda está para acontecer", afirma a dirigente da UMAR.

"Somos muitas a passar pelo mesmo", acrescenta Sara Anselmo, e a proximidade, ainda que virtual, pode ajudar as mulheres em sofrimento.

Quem quiser inscrever-se na rede "Aqui dentro de casa", deve fazê-lo para o e-mail aquidentrodecasa.umar@gmail.com ou pelo telefone 21 887 30 05.​

Cada sessão tem no máximo, 15 inscritas, que não precisam de se identificar nem ligar a câmara.

A jornalista escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.