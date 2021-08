Relatos de mulheres espancadas em Cabul, alerta de mensagem fraudulenta e outros destaques da manhã TSF

© AFP

Por TSF 18 Agosto, 2021 • 11:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Imagens de uma mulher e uma criança com ferimentos na cabeça e testemunhos de agressões são relatos que estão a chegar dos checkpoint montados pelos taliban na estrada que leva ao aeroporto de Cabul. O jornal britânico The Guardian conta que os taliban estão a verificar documentos nesses pontos de passagem e a mandar algumas pessoas para trás, impedindo-as de chegar ao aeroporto. Mulheres e crianças estarão a ser espancadas e mesmo chicoteadas.

Não abandonem as juízas no Afeganistão. O apelo preocupado parte da Associação das Juízas Portuguesas, que constata com apreensão os riscos a que estão sujeitas as magistradas afegãs. Paula Ferreira Pinto, presidente da associação, garante que as juízas em solo afegão correm risco de vida, estão "muito preocupadas e até desesperadas, receosas".

Os taliban fizeram explodir a estátua de um líder xiita que lutou contra os taliban na guerra civil nos anos 90. A agência Associated Press mostra fotos da estátua destruida de Abdul Ali Mazari, que foi morto pelos extremistas em 1996. Noutro plano, os militares norte-americanos descobriram restos humanos no trem de aterragem do avião militar invadido por afegãos em pânico no aeroporto de Cabul na segunda-feira, revelou a Força Aérea dos EUA, que está a investigar o incidente.

Recebeu um e-mail das Finanças com um link? Pode ser fraude. A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) está a alertar os contribuintes para uma mensagem fraudulenta que está em circulação na qual é pedido que se carregue num link que é fornecido para recebimento de um alegado reembolso.

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática divulgou que foi aberto um inquérito administrativo, pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, devido à morte de mais de uma dezena de animais que se encontravam num abrigo ilegal em Vila Real de Santo António. Luís Romão, vice-presidente camarário, disse à Lusa que este espaço, em Santa Rita, trabalhava sem o conhecimento do município. O abrigo pertence a um privado e não solicitou ajuda para a retirada de animais.

Sem marcação. As Lojas do Cidadão deverão regressar ao funcionamento normal no início de setembro, passando a prestar atendimento presencial sem necessidade de marcação prévia. Em declarações à TSF, o vogal da Agência Para a Modernização Administrativa Paulo Mauritti explicou que objetivo é, com planeamento, regressar à normalidade em setembro, se a evolução da pandemia e a vacinação o permitirem.

No mesmo plano, o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado e a Federação dos Sindicatos da Administração Pública lamentam que o Governo avance para um despacho que repõe os horários de funcionamento integral das Lojas do Cidadão, sem aumento dos recursos humanos, que não deverão fazer face às filas.

Um dos mais completos plesiossauros de África foi descoberto em Angola por paleontólogos da Universidade Nova de Lisboa, anunciou a instituição de ensino superior em comunicado. Um novo estudo publicado na revista PlosOne "revela o mais completo crânio de plesiossauro de África sub-sahariana, tendo sido descoberto e escavado na província do Namibe, Angola, por Octávio Mateus, em 2017", lê-se no comunicado divulgado na noite de terça-feira.