Mulheres residentes em Lisboa vão beneficiar de rastreio gratuito de cancro da mama

© Leonel de Castro/Global Imagens (arquivo)

Por Miguel Laia com Maria Ramos Santos 13 Julho, 2023 • 08:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Câmara Municipal de Lisboa, em parceria com a Fundação Champalimaud, vai disponibilizar, a partir de setembro, um rastreio gratuito para detetar o cancro da mama a todas as mulheres que residam na capital.

"Todos os anos morrem 1800 mulheres devido a este flagelo do cancro da mama, que se for apanhado no início tem uma maior probabilidade de cura e, para isso, é preciso mais rastreio", disse o autarca Carlos Moedas, em declarações à TSF.

Ouça as declarações de Carlos Moedas à TSF. 00:00 00:00

O presidente da Câmara de Lisboa admitiu ainda que espera que este plano seja "alargado" a outros tipos de cancro e sublinhou que os custos "serão mínimos".

"O que mais custa aqui é a máquina e essa é fornecida pela Fundação Champalimaud", afirmou.

"Custos serão mínimos." 00:00 00:00

A iniciativa está prevista iniciar daqui a dois meses. Atualmente, a Câmara Municipal de Lisboa já dispõe de um Plano de Saúde para as pessoas com mais de 65 anos, ao qual mais de 12 mil pessoas já têm acesso.