Multas por passear, crise no Amadora-Sintra e outras notícias que marcaram a Manhã TSF

Se for alvo de uma multa por violar as regras do estado de emergência terá de pagar em dinheiro vivo ou deslocar-se com o agente da autoridade a um multibanco fazer uma transferência bancária. Isto porque os terminais de pagamento automático que existem nas viaturas da PSP e da GNR só permitem pagamentos por violações do código da estrada.

Para o bastonário da Ordem dos Advogados o despacho do Governo sobre este tipo de multas viola o princípio da proporcionalidade. "É uma norma típica de um estado policial", condena Menezes Leitão em declarações à TSF.

Depois de esta noite ter sido obrigado a transferir 53 doentes para outros hospitais devido a falhas na rede de fornecimento de oxigénio, o hospital Amadora-Sintra ainda não tem o problema resolvido, alerta o presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo Luís Pisco.

Se muitos dizem que se vive uma verdadeira guerra no combate à pandemia de Covid-19, Nelson Olim, médico que tem passado boa parte da vida em cenários de guerra, garante que a metáfora é manifestamente exagerada. Portugal está longe de um cenário tão dramático, diz à TSF.

E depois de os sociais-democratas terem contestado a sondagem da Aximage publicada pelo JN, DN e TSF sobre intenções de voto nas legislativas, os responsáveis pelo inquérito respondem: a fórmula utilizada pelo PSD não é válida e "provocou uma distorção dos resultados".

Por fim, novidades na maior loja online do mundo ocidental: a Amazon passou a estar disponível em português de Portugal.