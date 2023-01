Multibanco para cegos? "Um mundo ainda a fazer"

© André Luís Alves/Global Imagens (arquivo)

Por Cristina Lai Men 18 Janeiro, 2023 • 09:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os caracteres em Braille permitem identificar o tipo de cartão e a entidade emissora. São os primeiros cartões inclusivos, bancários e não bancários, lançados este mês pela SIBS, a entidade que gere a rede de multibancos em Portugal. Destinam-se a deficientes visuais, que podem, assim, "diferenciar dos outros (cartões) na carteira" e "usar o cartão que quero, quando quero e onde quero", destaca o presidente da ACAPO, Rodrigo Santos.

O cartão não tem o nome do utilizador em Braille, porque os caracteres não caberiam no espaço disponível, mas Rodrigo Santos fala em vantagens, apesar de registar retrocessos e "um mundo ainda a fazer" no acesso às máquinas multibanco.

Ouça aqui a reportagem da TSF 00:00 00:00

Um dos retrocessos é a substituição de teclas por terminais inteiramente tácteis, em muitos pontos de venda. Rodrigo Santos explica que nessas ocasiões, o cego tem de confiar noutra pessoa - "muitas vezes o vendedor" -, para confirmar o valor da compra e digitar o código, "quebrando assim, as regras do próprio cartão".

As caixas multibanco são outro desafio, a começar pela introdução do código PIN. O presidente da ACAPO explica que o deficiente visual não recebe qualquer indicação se digitar o PIN errado.

O teclado tem uma única tecla, a 5, que dá acesso a um "interface especial", mas aqui estão disponíveis apenas quatro operações, quando a caixa multibanco tem muitas outras possibilidades para quem consegue ver.

Além disso, "há situações em que as máquinas têm um sistema que amplia os caracteres e converte em voz, as informações que estão no ecrã da máquinas. Muitas vezes, (esse sistema) não está a funcionar. Outras vezes, está a funcionar (com o som) baixo demais em relação ao ruído ambiente. E outras vezes, está a funcionar alto demais, o que compromete imenso a minha confidencialidade, quando tenho de introduzir, por exemplo, referências para pagamento".

Rodrigo Santos refere que a legislação obriga a que as máquinas sejam acessíveis a partir de 2025, mas "também permite que alguns terminais mais antigos subsistam ainda em funcionamento, e nalgumas situações, em 2045". Tempo demais, para os cegos e e amblíopes de Portugal.

A autora não escreve segundo as normas do novo Acordo Ortográfico