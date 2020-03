Multiplicam-se os casos por Covid-19 na Misericórdia de Resende

Os utentes infetados estão agora isolados © Luca Zennaro/EPA

A Misericórdia de Resende soma já duas mortes e 33 casos de pessoas, entre utentes e funcionários, infetados com o novo coronavírus. A primeira pessoa diagnosticada há uma semana com a doença, uma idosa com 94 anos, acabou por morrer. Esta sexta-feira sabe-se que uma outra utente da instituição, de 90 anos, também perdeu a vida.

"Positivos são 33 casos, dos quais 18 são utentes e 15 profissionais. Há dois óbitos de duas senhoras, que faleceram no Hospital de Penafiel. Há ainda dois casos que não temos resultado", adianta o provedor da Santa Casa, Jaime Alves.

Segundo este responsável, os utentes infetados estão agora isolados. São todos da unidade de cuidados continuados e do lar de acamados.

Nesta altura, a misericórdia encontra-se a fazer testes a todas as pessoas que frequentam as diversas respostas sociais da instituição. Também os funcionários estão a ser testados.

À TSF, Jaime Alves rejeita a ideia da situação não estar controlada. "Ela descontrolada não diria que esteja. Nós conhecemos quem está infetado e quem não está e vamos continuar a fazer esse trabalho [testes]", refere.

Quem está a trabalhar na Santa Casa de Resende é que tem razões de queixa. A TSF sabe que os funcionários se sentem exaustos, por trabalhem entre 12 a 14 horas por dia e pela falta de segurança, tendo em conta a proximidade das instalações já encerradas pelas autoridades de saúde. Por isso, os trabalhadores já solicitaram o fecho da instituição.

"Mas como é que é possível fechar todas as valências? A não ser que deixemos os utentes ao abandono. Estamos a falar de um grupo de cerca de 150 utentes. Os próprios colaboradores estão a fazer um esforço enorme e têm a consciência que se eles abandonarem o posto de trabalho, todos os idosos que estão na instituição não iriam ter cuidados e isso teria efeitos dramáticos", aponta.

O provedor da Misericórdia de Resende exige ainda uma ajuda igual à que já foi dada a outras instituições sociais do país e rejeita que no concelho não esteja a haver uma articulação entre as várias entidades no terreno.