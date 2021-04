Município de Aguiar da Beira reabre feiras quinzenais na próxima semana

© Ivo Pereira/Global Imagens (arquivo)

As duas feiras quinzenais do concelho de Aguiar da Beira, no distrito da Guarda, reabrem na próxima semana "com a disponibilização dos habituais produtos e serviços" e "respeitando as regras decorrentes da pandemia de Covid-19".

A Câmara Municipal de Aguiar da Beira, presidida por Joaquim Bonifácio, refere em comunicado publicado na sua página oficial da internet que a feira quinzenal de Aguiar da Beira reabre na segunda-feira e a de Mosteiro - Penaverde na quarta-feira.

"A reabertura está condicionada ao cumprimento de todas as normas e recomendações definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) tendo, os comerciantes e clientes, que obedecer a um conjunto de normas de funcionamento específicas, que visam garantir as condições de segurança e higiene no exercício da sua atividade", esclarece a nota.

Entre outras medidas, "tanto os feirantes como os clientes têm de usar máscara, devendo ainda os clientes respeitar entre si a distância social de segurança, de dois metros, no momento de visita aos 'stands'".

Os feirantes "devem ter desinfetante nos seus espaços/bancadas/tendas para uso próprio e dos clientes, tendo ainda de desinfetar as superfícies da zona de venda que usarem ou que estiveram em contacto com os clientes" e higienizar as mãos no início e no final de cada atendimento.

Os vendedores também devem providenciar "uma barreira física de forma a assegurar um distanciamento mínimo de um metro entre o consumidor e a banca de exposição dos artigos" e garantir a recolha de todos os resíduos produzidos durante a atividade de venda.

Já os clientes devem evitar tocar em objetos e superfícies e não devem estar mais de duas pessoas por cada bancada/espaço de atendimento.

A autarquia de Aguiar da Beira sublinha no comunicado que, "após a saída do último feirante, os serviços municipais devem dar início à operação de limpeza, higienização e desinfeção do recinto".

O acesso aos recintos das feiras vai ser limitado, "para garantir as regras em vigor para os estabelecimentos de comércio a retalho quanto à ocupação, permanência e distanciamento físico".

As medidas "visam criar um clima de segurança e confiança, para disponibilizar um conjunto de bens para o dia-a-dia de todos os munícipes, assim como permitir a continuidade da atividade profissional dos diferentes vendedores", segundo a fonte.

