Municípios da Beira Interior reveem Planos de Emergência de Proteção Civil

Várias autarquias da Beira Interior estão a realizar a revisão dos Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil, anunciou esta terça-feira a Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB), que é a entidade coordenadora do projeto.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a AMCB explica que esta medida permite dar cumprimento às normas legais estabelecidas e que na revisão estão envolvidos os municípios de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Fundão, Manteigas, Mêda, Penamacor, Pinhel, Sabugal e Seia.

Segundo a informação, pelo número de envolvidos, o projeto contribuirá para "aumentar a performance intermunicipal, descentralizando e fortalecendo a eficiência, a gestão e a transparência".

Para os promotores, também permitirá gerar "um conjunto significativo de vantagens na decisão, implementação, controlo e avaliação de políticas públicas, bem como na uniformização de regras e homogeneização da cartografia".

"A agregação dos municípios permite ainda a realização de um estudo sobre os impactos transversais aos diferentes setores socioeconómicos e sistemas biofísicos, de forma a precaver e mitigar as situações de acidente grave ou catástrofe ao nível municipal e, por sua vez, intermunicipal", acrescenta a informação.

Entre os objetivos, está ainda o aumento de proteção à população, facilitar a avaliação da recorrência, exposição e dano potencial, com base nos resultados da produção da cartografia de risco, e adaptar as opções de ocupação e gestão do território e ainda auxiliar na resposta por parte das autoridades locais competentes.

A AMCB tem sede em Belmonte e atualmente é presidida pelo presidente da Câmara daquele concelho, António Dias Rocha. Esta associação abrange os municípios de Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Guarda, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal e Trancoso, no distrito da Guarda, e as autarquias de Belmonte, Fundão e Penamacor, no distrito de Castelo Branco.