Municípios do Douro exigem ao Governo alargamento do horário dos centros de saúde

A Associação de Municípios do Douro Superior, do distrito de Bragança, vai exigir ao Governo o alargamento do horário dos centros de saúde até às 00h00, o que implica o aumento em duas horas do período de funcionamento.

A ideia partiu do presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta. Nuno Ferreira explica, em declarações à TSF, que "as pessoas do concelho de Freixo de Espada à Cinta, quando têm de ir ao centro de saúde depois das 22h00, têm de se deslocar para fora do concelho, ou seja, terão de ir a Mogadouro, que fica a 45 minutos".

Longe dos grandes centros hospitalares, os dois municípios saem prejudicados. "Aquilo que pedimos é justiça para o nosso concelho, e, sobretudo: fala-se tanto do interior. Mais do que falar do interior, é preciso praticar o interior, com medidas de aproximação e políticas de proximidade para a nossa população", salienta o autarca Nuno Ferreira, que garante que esta é uma prioridade do executivo camarário. "Nunca teremos qualquer tipo de problema em investir financeiramente em tudo o que seja inerente à educação e saúde. Nem que digam que em um mês só vai um dois utentes ao centro de saúde, é preferível isso e saber que a população está em segurança, que até à meia-noite tem consulta aberta e não tem de se deslocar ao exterior."

O presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta conseguiu o apoio dos restantes autarcas do Douro Superior para fazer esta exigência ao Governo.