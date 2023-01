Muralha da Fortaleza de Valença sofreu nova derrocada

© Município de Valença/Reprodução Facebook

Por Lusa/TSF 02 Janeiro, 2023 • 07:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A muralha da Fortaleza de Valença sofreu no domingo à tarde nova derrocada e o local vai ser visitado na segunda-feira pela ministra da Coesão e por técnicos da Direção Geral de Cultura do norte, disse o presidente da Câmara.

"Houve mais uma derrocada na continuidade da [parte] que já tinha caído [durante a manhã de hoje]", relatou o presidente da Câmara de Valença, José Manuel Carpinteira, em declarações à Lusa, salientando ser "bastante grande" o troço da muralha afetado.

A possibilidade de nova derrocada já tinha sido antecipada pelas autoridades quando, num balanço feito à Lusa cerca das 15h00, o responsável da Proteção Civil local, Eduardo Afonso, referiu existir "mais uma frente em risco".

A zona foi, entretanto, delimitada para prevenir que as pessoas se aproximem do local que apresenta ainda algumas fissuras, segundo referiu o autarca.

José Manuel Carpinteira adiantou ainda que técnicos da Direção Geral de Cultura do norte vão deslocar-se ao local para avaliar a situação, numa visita em que estará também presente a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e o diretor regional de Cultura do norte.

À TSF, José Manuel Carpinteira, autarca de Valença, explicou que o terreno está muito instável.

"O local está bastante instável, de qualquer modo vamos já lá com os técnicos quer do município, quer da Direção Geral de Cultura do norte para avaliar a situação e rapidamente se poder fazer a limpeza e depois a recuperação", afirmou.

Ouça aqui as declarações de José Manuel Carpinteira à TSF 00:00 00:00

O presidente da câmara de Valença confessou alguma surpresa com o que aconteceu, porque não tinha conhecimento de fissuras ou danos na Muralha do século XVII.

"Não sei se foi só a chuva, ou se foi também algum raio que tenha caído, porque não conhecíamos qualquer fissura naquela zona da muralha", referiu.

Em causa está, apontou o autarca, uma Fortaleza do século XVII que tem a classificação de monumento nacional.

A parte da fortaleza que caiu fica na zona da Coroada, junto ao parque de estacionamento do município de Valença, no distrito de Viana do Castelo.

"Esta fortaleza é nosso ex-líbris. É o cartão-de-visita de Valença. Aliás, está a ser preparada uma candidatura a Património da Humanidade", recordou o autarca, apelando à população para que não se dirija à fortaleza e cumpra os conselhos de segurança da Proteção Civil.

Num balanço feito à Lusa ao final da tarde de hoje, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou que foram registadas 840 ocorrências em Portugal continental entre as 00:00 e as 18:10, devido às condições meteorológicas adversas, com os distritos de Viana do Castelo, Porto e Leiria a ultrapassarem, cada um, as cem ocorrências.

As ocorrências "que geram mais preocupação" aconteceram no distrito de Viana do Castelo, referiu fonte da ANEPC à Lusa.

* Notícia atualizada às 08h15