O museu do sabão abriu portas mais cedo do que o habitual para receber a TSF, no âmbito das comemorações do 25 de Abril. Quem traz as chaves é Sílvia Bernardo, responsável do museu, e é ela quem guia a jornalista Teresa Dias Mendes pela história do sabão.

Ouça a reportagem da TSF no Museu do Sabão 00:00 00:00