Música e pintura na serra da Malcata. Um festival de primavera também online

A Câmara de Penamacor, no distrito de Castelo Branco, vai lançar um festival para divulgar a Serra da Malcata e o seu património natural através de música, arte e exposições.

Com a denominação "Festival Primavera na Serra da Malcata", o certame decorre nos dias 7, 8 e 9 de maio, integrando iniciativas em formato 'online' (transmitidas no Facebook do município), bem como algumas atividades em regime presencial, dentro das normas da Direção Geral da Saúde.

O presidente da autarquia, António Luís Beites, lembra que a Serra da Malcata é uma reserva natural e área protegida, e que o novo evento também pretende promover a defesa do meio ambiente e contará com mais de uma dezena de peças de grandes dimensões, concebidas com materiais recolhidos no lixo.

António Beites diz à TSF que esta é uma ação para promover a serra 00:00 00:00

Trazer o lince ibérico de volta à Malcata é um dos objetivos da autarquia 00:00 00:00

A sessão de abertura está agendada para dia 7, às 18h00, no Jardim da República, com a inauguração a exposição "Grito de Liberdade", da autoria de Gabriel AV e Pedro Leitão.

No mesmo dia, tem lugar um tributo a Carlos do Carmo, com o tema "Os Putos" interpretado pelo Coro Misto da Beira Interior, dirigido pelo maestro Luís Cipriano.

Às 18h30, é apresentado o concerto "A Liberdade, a Primavera e a Natureza", por Marta Ramos e João T.

O dia fecha com a primeira parte do concerto "O Fado da Primavera", interpretado pelo Coro Misto da Beira Interior. Este concerto será transmitido por via digital e é dividido em três partes, sendo que a primeira é apresentada a partir do Valdedra, enquanto a segunda parte decorre pelas 19h00, do dia 8 de maio, na Barragem da Ribeira da Meimoa, e a terceira no dia 9 de maio, pelas 19h00, na Zona Balnear do Meimão.

O programa para dia 8 também integra uma ação de pintura na Serra da Malcata, com início às 09h00, na qual 12 pintores irão colocar na tela a paisagem que observam em vários locais distintos da Serra.

Desta ação, resultará uma exposição com todas as obras, que poderá ser visitada na página da internet da Câmara de Penamacor.

Para dia 9, às 09h30, está marcada uma "Visita Guiada e Encenada ao Museu Municipal de Penamacor" e que será transmitida via 'online' na página de Facebook e o festival encerrará às 19h00 com a transmissão da última parte do concerto "O Fado da Primavera".

A Reserva Natural da Serra da Malcata estende-se ao longo de 16.348 hectares dos concelhos do Sabugal e de Penamacor, respetivamente nos distritos da Guarda e Castelo Branco.