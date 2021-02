Mutilação genital feminina é debatida na Assembleia da República esta quarta-feira

© Wikimedia Commons

A mutilação genital feminina vai esta quarta-feira a debate na Assembleia da República. O tema é posto à discussão por causa de uma iniciativa do PAN, um projeto de resolução que visa recomendar ao governo, entre outras coisas, a criação de uma campanha informativa nacional sobre direitos humanos, com ênfase na mutilação genital feminina, mais formação de profissionais de diversos setores sobre a temática e ainda a implementação da obrigatoriedade de registo de dados de mutilação genital feminina em todas as unidades de saúde.



A deputada do PAN Inês Sousa Real lembra que esta prática não acontece só lá fora e defende que é preciso uma uniformização no sistema de saúde nacional.

"Se calhar achamos que é algo que, do ponto de vista genérico, só acontece nos outros países e que não acontece no nosso país. Portanto, é fundamental não só que se sensibilize a comunidade em geral, mas em particular a comunidade médica também. O facto de a plataforma onde se faz este registo não estar acessível aos médicos do privado é, por exemplo, um claro obstáculo à sua sinalização", sustenta.

O tema também esteve na noite de terça-feira em debate no ciberespaço numa iniciativa do PAN.