Na Feira da Serra a tradição mostra-se online

Edição de 2020 da Feira da Serra em formato digital.

Todos os anos descem da Serra do Caldeirão e vêm à vila mostrar os seus produtos durante quatro dias. Mas este ano, sem poder realizar a Feira da Serra devido à pandemia, a autarquia de S. Brás de Alportel decidiu arranjar alternativas para os artesãos.

Nesta altura " não há feiras e e estes certames que são a maior fonte de escoamento dos produtos. Por isso temos consciência das dificuldades que este setor está a passar", admite Marlene Guerreiro.

A vereadora com os pelouros do turismo e ação social explica que este ano será uma "Feira da Serra em casa", onde os produtos vão estar online. E quem assim o pretender, pode ver as fotos dos produtos e terá o contacto dos artesãos na página para poder comprar o que quiser. "Só não podemos provar, tudo o resto podemos comprar", esclarece.

Todos os anos a Feira traz para a vila os sabores da serra: enchidos, queijos, doçaria tradicional, frutos secos, entre outras iguarias. Mas, além destas mercadorias, na "rede" vão estar expostos também cestos, trabalhos em empreita, licores, aguardente de medronho, sabonetes artesanais, joalharia, e muito mais. Tudo estará num catálogo online que permanecerá em página mais do que os habituais quatro dias de feira.

O presidente da câmara conta que os artesãos já davam este ano como perdido mas com esta ideia e o desafio lançado pela autarquia, ganharam novo alento."Já está a ter um efeito muito positivo", revela. " Muitos destes artesãos são pessoas com alguma idade e agora estão empenhados a fazer os seus trabalhos, não estão já a pensar na pandemia", conta Vitor Guerreiro."As pessoas encontram neste evento uma luz de esperança", conclui.

O certame começa online esta quinta-feira mas estão agendados outras iniciativas incluídas na Feira. Na sexta-feira haverá no cineteatro um concerto pela orquestra clássica do sul e no sábado, na página de facebook da feira, um desfile com modelos, jovens e adultos da terra, que apresentarão a roupa à venda nas lojas da vila.

Para o ano, esperando que o certame já se possa realizar nos moldes habituais, a Câmara de S. Brás de Alportel revela que o tema da Feira da Serra será o medronho. Um arbusto resistente, símbolo de que todas as adversidades podem ser ultrapassadas.

