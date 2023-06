Na luta contra incêndios tudo o que se fizer "é pouco", taxas de juro vão continuar a subir e outros destaques TSF

O primeiro-ministro, António Costa, em Mação © Paulo Novais/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, alertou esta terça-feira que o risco de incêndio "aumenta todos os anos" por causa das alterações climáticas e, por isso, "tudo o que se fizer é pouco". Mesmo que a humanidade atinja as metas do Acordo de Paris, o risco de incêndio em Portugal vai aumentar seis vezes.

Ainda em matéria de incêndios, esta manhã, esteve em destaque a homenagem às vítimas da tragédia de 2017, em Pedrógão Grande. Em Vila Facaia, freguesia do concelho de Pedrógão, não se esquecem os fogos de há seis anos, mas vive-se agora com mais tranquilidade e confiança.

Do outro lado do mundo, o Presidente russo, Vladimir Putin, elogiou os militares e as forças da ordem e agradeceu-lhes por terem "evitado uma guerra civil" na fracassada rebelião levada a cabo pelo Grupo Wagner.

O Presidente bielorrusso considerou que as tensões entre a empresa de mercenários russa Wagner e o Exército de Moscovo foram "mal geridas" e foi isso que provocou "a confrontação" do fim de semana.

Em entrevista à TSF, Timothy Garton Ash, professor em Oxford, ex-jornalista e atual colunista do jornal britânico The Guardian, afirma que o que aconteceu na Rússia já significou uma mudança política.

Já investigador José Pedro Teixeira Fernandes disse, à TSF, que é prematuro perceber se a rebelião irá ter efeitos na guerra na Ucrânia.

Na área da economia, a Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, confirmou esta terça-feira nova subida das taxas de juro em julho e disse ser "improvável" o fim deste ciclo de aumento para "um futuro próximo".

As autoridades norte-americanas e canadianas estão com as atenções voltadas para as investigações sobre aquilo que terá levado à "implosão catastrófica" do submersível Titan, que provocou a morte às cinco pessoas que seguiam a bordo.

O telescópio espacial James Webb, da NASA, detetou, pela primeira vez, um novo composto de carbono essencial à formação de vida. A descoberta foi feita por uma equipa de cientistas internacionais.