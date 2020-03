Para Caldas de Almeida é preciso ter estruturas especializadas a nível distrital © Pedro Sarmento Costa/Lusa

Manuel Caldas de Almeida, médico geriatra e provedor da Santa Casa de Mora, elogia a decisão de realizar testes à Covid-19 a todos os utentes de lares de idosos. Admite que nem todas as estruturas que acolhem estas pessoas reúnem comissões quando é detetado um caso positivo e considera que é urgente ter dois hotéis locais para acolher idosos.

"Na maioria dos lares não há capacidade técnica quando se fica com Covid-19 positivo e era urgente, em cada distrito, haver dois hotéis locais, escolhidos com urgência, onde possam estar centenas de pessoas, serem tratadas do ponto de vista hoteleiro e terem cuidados de pessoas da saúde", explicou, à TSF, Manuel Caldas de Almeida.

Para Caldas de Almeida é preciso ter estruturas especializadas a nível distrital.

"A grande dificuldade é, em primeiro lugar, fazer com que o vírus não entre nos lares, isolar quartos lavados para que, quando entrar, podermos ter zonas de perigo diferentes e, principalmente, tranquilizar as pessoas para que, quando aparecer um caso positivo num lar, há uma intervenção técnica especializada com saúde", acrescentou o médico.