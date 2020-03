Na rua com a PSP: "Esta é a melhor imagem que podíamos ter da nossa Lisboa"

Por Filipe Santa-Bárbara 23 Março, 2020 • 07:20 Partilhar este artigo Facebook

Sentado no degrau de uma instituição bancária, o senhor Adelino entornou um galão e deixou cair um pedaço de bolo que se tornou rapidamente num regalo para os pombos que, por estes dias, têm menos migalhas para bicar. De facto, são mais os pombos que passeiam pela Praça Luís de Camões, em Lisboa, do que pessoas num dia de sol e que outrora estaria bem diferente.

Além deste nonagenário residente no Bairro Alto, contam-se pelos dedos das mãos as pessoas que andam nas ruas agora fantasma do centro de Lisboa e, por causa desses, a PSP anda na rua numa missão de os sensibilizar a voltar para casa.

"Tem conhecimento da declaração do estado de emergência por causa do coronavírus?", questiona o agente Rodrigues para uma não resposta deste homem que tem uma justificação na ponta da língua: "Tenho de vir à rua buscar o que comer, não tenho ninguém, sou sozinho, sou reformado".

E este é um dos problemas com os quais as autoridades mais se têm deparado desde que começou o estado de emergência. Num domingo soalheiro, são mesmo os mais velhos que se encontram nas ruas.

A comandante da esquadra do Bairro Alto, Nina Ribeiro, diz à TSF que de facto têm encontrado algumas pessoas mais velhas na rua, mas também esclarece que a polícia tem trabalhado no sentido de ter "uma abordagem preventiva e pedagógica junto da população em geral" que é anterior à declaração do Estado de Emergência.

"No âmbito das pessoas mais idosas e, principalmente, as pessoas que estão no grupo de risco, temos tido uma atitude mais rigorosa no sentido de lhes explicar, procurar ajudá-las, encontrar uma solução, mas também sermos rigorosos e assertivos no facto de terem de estar em casa porque são mais sensíveis e estão dentro do grupo de risco", nota Nina Ribeiro.

Lisboa, menina e moça (despida)

Para quem conhece e está habituado a calcorrear a cidade de Lisboa, o cenário é muito estranho. Pouca gente, tudo fechado, apenas o supermercado e as mercearias, bem como as padarias, mantém a porta aberta com indicações de que não podem entrar muitas pessoas ao mesmo tempo.

Nas ruas do Bairro Alto, não há copos no chão nem música a sair dos bares. Uma pessoa ao longe a descer a rua, algumas à janela, pouco mais. E este é um cenário inédito mas que agrada à Polícia.

"Temos de ser realistas, com certeza que não é a nossa Lisboa, não é o nosso Portugal. Não temos os estabelecimentos abertos, não temos o turismo, não temos os residentes na rua, mas temos de acreditar que é para o bem de todos e, sendo para o bem de todos, fico muito satisfeita por olharmos à volta e não vermos pessoas exceto aquelas que estão a sair à rua cumprindo o que está determinado pelas normas do nosso Estado. As pessoas que vêm à farmácia, que vêm às compras, que vêm dar uma volta mas regressam rapidamente a casa. Temos de ser assertivos e realistas, esta é a melhor imagem que poderíamos ter da nossa Lisboa", diz a comandante da esquadra do Bairro Alto à TSF.

Pelo caminho, tempo para uma advertência a um estrangeiro que tinha ido às compras e estava a beber uma cerveja sentado na rua, algo que não pode fazer de acordo com o Estado de Emergência, mas que acatou na hora quando a autoridade o abordou. Ou mesmo um senhor que veio de Camarate para o centro da cidade simplesmente passear e que também foi abordado pela polícia.

"Temos tido a sorte de ter conseguido levar as situações a bom porto, não temos tido nenhuma situação mais delicada porque tivemos o trabalho prévio. Previamente fomos alertando, sensibilizando, uma abordagem muito pedagógica e de prevenção", sublinha Nina Ribeiro que considera que, no geral, as pessoas estão informadas. E prova disso é mesmo conseguir contar pelos dedos as pessoas que num domingo à tarde estão nas ruas do Bairro Alto.

