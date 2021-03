Na última semana, Portugal passou de uma para quatro regiões com Rt acima de 1. Saiba quais

© André Kosters/Lusa (arquivo)

Na última semana, Portugal passou de uma para quatro regiões com um índice de transmissibilidade do coronavírus (Rt) acima de 1, um dos valores-limite impostos pela matriz de risco do Governo para repensar o plano de desconfinamento. O Algarve é a região com o valor mais elevado.

Os dados constam do mais recente relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, publicado esta sexta-feira, e que dá conta de que Alentejo, Algarve, Açores e Madeira estão com o Rt acima de 1.

Há uma semana, apenas os Açores apresentavam um valor acima do patamar de segurança: era de 1,20. Já esta sexta-feira, além do indicador desta região ser de 1,04, juntam-se-lhe mais três regiões que podem justificar alguma preocupação.

O Alentejo apresenta um Rt de 1,02, seguido da Madeira, com 1,05.

A região com o Rt mais elevado é a do Algarve, com um valor de 1,19. Há uma semana, o Rt desta região era de 0,84.

O boletim epidemiológico desta sexta-feira, divulgado pela Direção-Geral de Saúde, revela que o Rt nacional está nos 0,93, um valor que desce ligeiramente - para 0,92 -, se for tido em conta apenas o território continental.

Portugal regista, esta sexta-feira, mais cinco mortes e 488 novas infeções por Covid-19 do que no último boletim epidemiológico emitido pela DGS.

