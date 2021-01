Na Venezuela era médica, em Portugal faz limpezas. Não pode ajudar no combate à Covid-19

© Pedro Correia/Global Imagens

Raquel Pinheiro chegou a Portugal no dia 28 de outubro de 2019. Desde então tem tentado reconhecer junto das instituições portuguesas o seu grau de médica anestesista. Sem resultado.

Tem esperança de que, com o decreto do presidente que prevê a contratação de médicos estrangeiros para ajudarem no combate à pandemia, se abra uma oportunidade para trabalhar num hospital. "Estudei medicina, é o meu dever como profissional e como pessoa", diz esta mulher de 43 anos. "Quero pensar que é uma portinha aberta para podermos ajudar numa situação que requer todo o auxílio", acredita. "Num hotel, a limpar casas de banho e quartos, não sou de grande ajuda", lamenta.

Raquel, 43 anos, faz limpezas num hotel em Ílhavo, Aveiro. O único trabalho que encontrou. O marido e os dois filhos já estão naturalizados portugueses. Esta médica luso-venezuelana revela que todo o processo para o reconhecimento da sua licenciatura tem sido deveras "longo, incerto e com muitas dúvidas". Dá um exemplo: "Em junho, recebi um email a dizer que não era necessário fazer a prova de língua portuguesa e, dois dias depois, a universidade enviou-me outro email a dizer que se tinha enganado", conta.

Além da prova da língua, é pedido a estes médicos venezuelanos ou luso-venezuelanos uma avaliação nada fácil. "É uma prova com 120 perguntas, muito confusas no seu enunciado, muito longas, para respondermos num espaço de três horas", adianta.

Se essa etapa é ultrapassada, quem está nesta situação terá posteriormente de realizar a história clínica de um doente num hospital, submeter-se a um júri e ainda apresentar oralmente uma tese sobre esse doente.

Depois disso, para ser reconhecido pela Ordem dos Médicos, tem de se submeter a mais provas.

Raquel, que já se sente portuguesa, não esconde que tem receio de ser chamada para a linha da frente no combate à pandemia, mas considera que esse é o seu dever e espera um dia poder ajudar.

"Dá-me muita dor ver o telejornal e aquela situação que está a acontecer à minha gente, porque estou em Portugal e esta já é a minha gente. Nós, os luso-venezuelanos, não somos a solução para a pandemia mas somos uma ajuda", enfatiza.

Em Portugal, estima-se que residam cerca de 100 médicos provenientes da Venezuela à espera de verem o seu grau reconhecido.

