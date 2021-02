"Nada substitui o ensino presencial. Temos de evitar normalizar o ensino à distância"

Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação © José Sena Goulão/Lusa

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, considera que "as escolas estão preparadas" para mais uma fase de ensino à distância, que arranca esta segunda-feira para alunos do 1.º ao 12.º anos.

Em declarações no Fórum TSF, o ministro reconhece as "vicissitudes" das aulas a partir de casa identificadas no primeiro confinamento, mas lembra que esta "é uma adaptação de todos para dar resposta com sensatez" ao agravamento da pandemia.

Tiago Brandão Rodrigues, ressalva, por outro lado, que "temos de evitar normalizar o ensino à distância". Neste momento, a saúde é prioridade, mas "nada substitui o ensino presencial", considera.

Por muito que existam computadores, equipamentos e todas as condições para aulas não-presenciais, e apesar do empenho de diretores, professores e encarregados de educação, o lugar "natural" dos alunos é nas salas de aula, reforça.

"Não podemos sobrevalorizar o ensino a distância", defende o ministro da Educação

O ensino "será sempre um compromisso", reitera o ministro, apelando a todos os portugueses que cumpram as regras das autoridades de saúde para que as escolas possam reabrir "o mais rapidamente possível".

Questionado sobre se os problemas no acesso a computadores e internet podem fragilizar os alunos de famílias carenciadas, o ministro da Educação destaca que "as escolas têm encontrado sempre soluções para dar resposta às famílias."

"Eu confio no trabalho das nossas escolas", diz Tiago Brandão Rodrigues

O ministro mostra-se satisfeito com o "trabalho de cooperação com as escolas" para identificar os alunos especialmente vulneráveis e para quem a aplicação do ensino não-presencial é "ineficaz".

Além disso, "os computadores não são o alfa e o ómega do processo educativo e do processo pedagógico", lembra Tiago Brandão Rodrigues. Há alunos sem apoio dos pais ou com condições de trabalho precárias em casa, alerta.

Também o "tempo de atenção dos alunos, a fadiga do ecrã, as variáveis em função da idade da disciplina, o ritmo das diferentes turmas", tudo tem de ser considerado. As escolas e professores têm, por isso, autonomia para ajustar "a diversificação de metodologias", nota. Não há soluções "universais".

Sobre as provas de avaliação, o ministro da Educação assume que as escolas e alunos precisam de "previsibilidade", mas nota que o Governo tem de ser "cauteloso" para não avançar com decisões e depois ver-se obrigado a voltar atrás. Ficam prometidas "para breve" orientações neste sentido.

