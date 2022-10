Nadadores com síndrome de Down " O meu objetivo é dar tudo e ser campeã do mundo"

© D.R.

Por Maria Augusta Casaca 14 Outubro, 2022 • 12:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Muitos atletas já chegaram e nas piscinas municipais de Albufeira há grande azáfama. São esperadas 200 pessoas de 24 países. Muitos já estão na água a ensaiar braçadas. Os treinadores não facilitam e tratam estes jovens com síndrome de Down com a mesma exigência cobrada aos outros desportistas. " Pernas bem colocadas, parece que estou a ensinar um bebé", zanga-se o treinador. "Mais para a frente, muito mais", continua, dirigindo-se a um dos atletas que se encontra já em posição para se atirar à água.

O vice-presidente da Federação Portuguesa de Natação acredita que a comitiva portuguesa poderá atingir um bom resultado neste campeonato, até porque entre os 10 nadadores, 8 rapazes e duas raparigas, há algumas " estrelas". "Eles treinam bastante e os seus treinadores são pessoas bastante devotadas", garante Rui Sardinha, admitindo que ao longo dos dias se poderá ouvir o hino português várias vezes.

O responsável pela Federação só lamenta que estes atletas não tenham apoios governamentais. "Os nadadores paralímpicos já estão equiparados em termos de bolsas e de apoio governamentais aos outros atletas olímpicos, mas estes miúdos não têm qualquer enquadramento a esse nível", esclarece. " É uma pena porque temos nadadores com grande nível internacional", garante.

Ouça aqui a reportagem 00:00 00:00

A câmara de Albufeira organizou este campeonato mundial em 2008 e agora, decidiu responder novamente ao desafio. O vice-presidente da autarquia adianta que esperam cerca de 500 pessoas nas comitivas e " há uma grande logística por parte da autarquia". Organizar da melhor forma este evento é também uma aposta de uma câmara municipal que pretende candidatar-se a Cidade Europeia do Desporto em 2026." Tem também um retorno em termos turísticos e em termos internacionais", acrescenta.

De fato de banho vestido e óculos de natação colocados Diana Torres, 23 anos, é uma das atletas com síndrome de Down que vai competir. Aprendeu a nadar aos 4 anos no Futebol Clube do Porto.

Ouça as declarações de Cristiano Cabrita 00:00 00:00

Admite que ao princípio, quando era pequena, tinha medo da água, mas agora traz medalhas para Portugal. "No Porto recebo medalhas só de primeiro lugar", garante. Diana treina seis dias por semana.

Vicente Pereira, outro atleta com 17 anos, sai da água de propósito para vir falar ao microfone.

Ombros e sorriso largo, Vicente tem conseguido muitas medalhas e é campeão do mundo em estilo mariposa. "Agora aqui em Albufeira vou ganhar muitas medalhas e bater recordes", afiança. Admite que os adversários que mais receia é um atleta russo e outro francês, mas tem confiança de que os conseguirá bater dentro de água, porque vontade não falta a estes jovens. Diana garante que não se sente diminuída por ter síndrome de Down. Afirma que a única diferença em relação às outras pessoas é ter apenas mais um cromossoma. E não deixa de sonhar alto: "Já sou campeã da Europa, agora o meu objetivo é ser campeã do mundo", assegura.

A abertura do Campeonato Mundial está marcada para dia 16, este domingo, e as provas iniciam-se na segunda-feira, dia 17. A entrada é livre, mediante lotação das bancadas das Piscinas Municipais de Albufeira.